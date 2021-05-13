اليابان | انخفاض الدعم العائلي للطلبة الجامعيين في اليابان

لايف ستايل 13/05/2021

انخفض حجم الدعم المالي الذي يتلقاه الطلاب في الجامعات الخاصة في طوكيو والمحافظات المجاورة من عائلاتهم لتغطية نفقات المعيشة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في عام 2020.

يعد فصل الربيع بداية العام الدراسي في اليابان، وهو الوقت الذي يبدأ فيه أعداد كبيرة من الخريجين الجدد حياتهم في المدن الكبيرة. ومع ذلك، وجدت دراسة استقصائية أجراها اتحاد طوكيو لأعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات الخاصة أن الطلاب الجدد في منطقة العاصمة الذين يعيشون بعيدًا عن منزل العائلة تلقوا مدخلات مالية أقل من الآباء والأوصياء أكثر من أي وقت مضى.

الطلاب الذين التحقوا بالجامعات الخاصة في طوكيو والمحافظات المجاورة في بداية العام الدراسي 2020 في المتوسط تلقوا 82،400 ين شهريًا لنفقات المعيشة من يونيو/ حزيران إلى مارس/ آذار (نفقات أبريل/ نيسان ومايو/ أيار عادةً ما تكون أعلى لتغطية التكاليف لمرة واحدة مثل ودائع الإيجار)، وهو أقل مبلغ تم تسجيله. كان هذا أقل بـ 700 ين عن المستوى المنخفض السابق خلال العام الدراسي 2018 و 42500 أو 34.0٪ أقل من المستوى القياسي البالغ 124.900 ين في عام 1994.

سأل الاستطلاع، الذي تم إجراؤه في الفترة من مايو/ أيار إلى يوليو/ تموز 2020، أولياء الأمور أو الأوصياء على الطلاب الجدد في 9 جامعات خاصة في طوكيو والمحافظات المحيطة في كاناغاوا، تشيبا، وسايتاما، حيث تم تلقي إجمالي 5382 إجابة صالحة. وشكل أولياء أمور الطلاب الجامعيين الذين يعيشون بعيدًا عن المنزل 32٪ من المجيبين.

شكل الإيجار 77.9٪ من التكاليف التي يغطيها الدعم المالي المقدم من الأسرة، بمتوسط 64.200 ين شهريًا، بزيادة 800 ين عن العام السابق. بعد دفع الإيجار، تبقى للطلاب 18200 ين فقط أو 607 ين فقط في اليوم من المال. كان هذا أقل بمقدار 70 ين من أدنى مستوى قياسي سابق في العام الدراسي 2018 ومجرد ربع المعدل اليومي القياسي المرتفع البالغ 2،460 ين في عام 1990.

بلغ متوسط إجمالي النفقات من امتحان القبول إلى التسجيل، بما في ذلك رسوم الامتحان وتعليم السنة الأولى 2,201,000 ين، للطلاب الذين يعيشون بمفردهم، 500,000 ين أكثر من المتوسط البالغ 1.598000 ين للطلاب الذين ينتقلون من المنزل.

يعتمد بعض الطلاب على المنح الدراسية للمساعدة في تغطية نفقات المعيشة. الوظائف بدوام جزئي هي أيضًا طريقة شائعة لزيادة الميزانيات الشهرية، على الرغم من أن جائحة كورونا قد قللت من عدد الوظائف المتاحة، مما زاد من إجهاد موارد الطلاب المالية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة الإنكليزية. صورة العنوان: طلاب في جامعة سينشو يحضرون حفل دخول الجامعة في نيبون بودوكان في حي تشيودا، طوكيو، في 5 أبريل/ نيسان 2021. الحدث تم إلغاؤه في العام السابق بسبب جائحة كورونا، شمل طلاب الصف الأول والثاني. جيجي برس)