اليابان | المدارس اليابانية تعاني من قلة الأجهزة اللوحية المستخدمة في التعليم!

التعليم الياباني 14/04/2021

وجدت دراسة استقصائية أجريت عام 2019 للمدارس اليابانية أن القليل منها لديه ما يكفي من الأجهزة اللوحية للطلاب للحصول تكفي جميع الطلاب.

سيتم تزويد الطلاب في المدارس الابتدائية والإعدادية بجهاز حاسوب لوحي ”تابلت“ واحد لكل طفل وسيتم إنشاء شبكات اتصالات عالية السرعة عالية السعة في المدارس”، كان هذا هو مفهوم البرنامج المدرسيGIGA ، الذي أنشأته وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا (MEXT) في مارس/ آذار 2021 لاستكمال تركيب الأجهزة. ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كان يمكن استخدامها بشكل فعال، حيث نادرًا ما يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل فعال في المدارس.

أجرت الجمعية اليابانية لتعزيز تكنولوجيا التعليم، التي تضغط من أجل زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم، دراسة استقصائية على مستوى البلاد في الفترة من أغسطس/ آب إلى سبتمبر/ أيلول 2019 استهدفت 3337 مدرسة ابتدائية عامة مختارة و1913 مدرسة ثانوية عامة. أجابت 12.1٪ فقط من المدارس أنها ”أعدت جهازًا لكل طالب“ أو ”أعدت أجهزة كافية لواحد على الأقل من كل ثلاثة فصول“.

حسب مستوى المدرسة، قالت 2.2٪ من المدارس الابتدائية و 3.8٪ من المدارس الإعدادية إنهم أعدوا جهازًا لكل طالب، بما يتوافق مع هدف وزارة التعليم، في المقابل، أجابت 33.1٪ من المدارس الابتدائية و 36.3٪ من المدارس الإعدادية بأنهم لم يجهزوا أي أجهزة.

من المدارس التي أعدت الأجهزة اللوحية، 87.5٪ لم تسمح للطلاب بأخذها إلى المنزل. بالإضافة إلى ذلك، حتى في الحالات التي يمكنهم فيها أخذها معهم إلى المنزل، كان البعض يستخدم الأجهزة دون الاتصال بالشبكة، وكان من النادر أن يتم استخدامها بالكامل في المنزل.

يتم إجراء هذا الاستطلاع كل عامين، ومن المؤمل أن تؤدي المقارنة مع نتائج استطلاع 2021 إلى فهم أفضل لتقدم برنامج GIGA School.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: طلاب مدرسة ابتدائية يستخدمون جهازًا لوحيًا لبرمجة حركات الروبوت في كيتا، طوكيو، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020. جيجي برس)