اليابان | الغراب الذكي.. قريب جدًا من البشر في السراء والضراء في اليابان

تحظى الغربان بسمعة سيئة، مقارنة بباقي الطيور الأخرى، بسبب عبثها بأكياس القمامة ونشر محتواها، بالإضافة إلى مهاجمة البشر. ولكن على الرغم من ذلك، فهي تحظى أيضًا بمكانة خاصة متأصلة في الثقافة اليابانية. ولا يمثل أي من ذلك أمرًا قد يضايق الغربان، فهذه الطيور الذكية تعرف جيدًا أن قربها من البشر يوفر لها المأوى الآمن، لتضاعف من اعتداءاتها. في هذا الموضوع يتناول الكاتب المتخصص في هذا الشأن كل ما قد يهم حول هذه الطيور.

”كاراسو“ مصطلح غير دقيق

في البداية، تقتضي الدقة توضيح أن مصطلح ”كاراسو“ أو غراب بالياباني ليست اسما لطائر محدد، بل على الأحرى هي كلمة تعبر عن مجموعة من الطيور من عائلة كورفوس وتشمل 47 نوعًا من الطيور المماثلة في العالم أجمع.

ونجد في اليابان 5 أنواع من الطيور التي تندرج تحت نفس التصنيف، وهي الغراب الأسود، والغراب ذو المنقار الكبير، الغراب الأسحم، غراب الزرع والغراب الكبير. ومن بين كل هذه الأنواع، يشيع استخدام مصطلح ”كاراسو“ أو غراب باللغة اليابانية، على كل من الغراب الأسود والغراب ذو المنقار الكبير، اللذين يتواجدان على مدار العام.



الغراب الأسود: أصغر قليلاً من الغراب ذو المنقار الكبير، ومنقاره رفيع وقصير، ويتميز بنعيق أجش قليلًا.



الغراب ذو المنقار الكبير: منقاره أثخن من الغراب الأسود ونعيقه أخف حدة.

أما كل من الغراب الأسحم، وغراب الزرع فيتواجدان في الشتاء قادمين من البر الرئيسي لقارة آسيا. بينما لا يظهر الغراب الكبير إلا في جزيرة هوكايدو فقط. والغراب الأسحم الذي كان يشاهد في السابق في كيوشو حصريًا حتى السبعينات من القرن الماضي، أصبح متواجد في منطقة تشوغوكو منذ الثمانينات وفي سواحل بحر اليابان بما فيها نيغاتا وأكيتا منذ التسعينات. وهو موجود الآن في كل مكان في الأرخبيل الياباني.



الغراب الأسحم، علامته المميزة قاعدة منقاره الرمادية، وهو من الطيور المهاجرة، التي تقضي الشتاء في اليابان.

الغراب في الثقافة اليابانية

لطالما اعتبر الغراب، في جميع أنحاء العالم، رسولًا إلهيًا أو حاملًا للمعرفة. ففي أساطير أوروبا الشمالية، صور رسولا الإله أودين، هوجين ومونين، في هيئة غرابين كبيرين، كرمزان للفكر والذاكرة.

أما في اليابان، نجد ياتاغاراسو الشهير، وهو الغراب الذي كان يعبد في الأضرحة الثلاثة في كومانو المعروفة بطرق الحج إليها. كان قاد الإمبراطور جينمو في رحلة هجرته الشرقية بين كومانو وياماتو، كما ورد في سجلات اليابان (نيهون شوكي)، أقدم مجموعة تاريخية في الأرخبيل. وفي الأساطير الصينية، يعيش الغراب ذو الأرجل الثلاثة ياتاغاراسو في الشمس وهو طائر ميمون. وهو أيضًا شعار الاتحاد الياباني لكرة القدم.



لافتة تُظهر ياتاغاراسو في ضريح كومانو ناتشي تايشا.



ياتاغاراسو مرسومًا على قطعة من القماش في ضريح كومانو ناتشي تايشا.

تحتفل العديد من الأضرحة في جميع أنحاء البلاد بمهرجان أوبيشا ماتسوري، الذي يقام في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني، حيث يتم إطلاق النار على هدف مزين بغراب لضمان عام صحي وحماية الأسرة. وهكذا يتمتع الغراب بحضور بارز جدًا في الثقافة اليابانية.



كاهن يقف أمام هدف مزين بغراب خلال مهرجان أوبيشا ماتسوري، الذي يقام في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني.

حياة قريبة من البشر

لطالما عاشت الغربان بالقرب من الناس، أكثر من الغابات. والدليل على ذلك، هو وجود الغربان دائمًا سواء في سفينة نوح أو في النصوص التأسيسية للبشرية مثل العهد القديم أو القرآن. وبالمثل، تحظى الغربان بمكانة خاصة في اليابان تتجلى في طقوس مختلفة. وفي كلتا الحالتين، بالنسبة لهذه الطيور، يمثل العيش بالقرب من البشر بعض المزايا.

وبينما، تختار الخنازير البرية والدببة في الأعوام الأخيرة، العيش بالقرب من البشر للاستفادة من المحاصيل، فقد أدركت الغربان منذ فترة طويلة الفوائد التي تعود عليهم من ذلك. ومن بين الأسباب البيولوجية وراء تواجدها القريب من البشر، نجد نظامها الغذائي النهم وقدراتها العقلية المتطورة. بمعنى أنها قادرة على الاستفادة من المحاصيل والمخلفات البشرية والنفايات من أجل الغذاء. كما تعي الغربان أيضًا أنه بعد الجنازات، تكون القرابين المقدمة عند شواهد القبور جيدة للأكل. وهكذا فقد تمكنت من إقامة روابط بين النشاط البشري وما ينتج عنه من طعام.

وهكذا تعايش البشر والغربان لفترة طويلة جدًا. ولكن مع الوقت أصبح ينظر إلى هذه الطيور على أنها جيران مزعجة

أضرار على نطاق واسع مرتبطة بالغربان

عندما تتحدث وسائل الإعلام عن الغربان، فإن معاملتها تختلف تمامًا عن تلك المخصصة للأنواع المهددة بالانقراض مثل طيور أبو منجل الياباني أو اللقلق، إذ يُنظر إليها على أنها آفة، ومصدر للضرر. على سبيل المثال، تُتهم بنشر القمامة في كل مكان، والنعيق بصوت عالٍ للغاية، بالإضافة إلى تلويث الجدران بفضلاتها.

جرائم الغربان المختلغة

في المزارع، يعشق الغراب ذو المنقار الكبير الاسطبلات. فهو مغرم بحبوب الذرة والقمح الممزوجة بطعام الأبقار. وتخفي أكوام السماد التي توجد بالقرب من الإسطبلات كنزًا من الحشرات وديدان الأرض الأخرى. وقد كان من الممكن أن يظل كل ذلك محتملًا لو توقف الأمر عند هذا الحد، لكن الغربان تتجرأ على مهاجمة ضرع الأبقار، التي توجد على ارتفاع منقارها. وتؤدي الكدمات التي يسببها نقر منقار الغراب إلى التهاب الضرع الذي قد ينتهي في أسوأ الحالات إلى ذبح الحيوان. أحيانًا تصطدم الضربات المتكررة بأحد الشرايين ليموت الحيوان من النزيف. كما يمكن أن تكون الغربان أيضًا ناقلة للأمراض. ولكل هذا لا يحبهم مربو الماشية على الإطلاق.



تأتي الغربان لتتغذى في الاسطبلات.

وفي حدائق الحيوان، التي يعشقها الغراب ذو المنقار الكبير أيضًا، يجد طعامًا متنوعًا للغاية في غذاء الحيوانات التي يمتد تنوعها بين العاشبة وآكلة اللحوم. وهكذا تمثل حديقة الحيوان جنة حقيقية للغراب! الذي بالإضافة لسرقة الغذاء، يقوم بنقر الحيوانات الصغيرة متسببًا في إصابتها. مما يجعله زائر غير مرحب به بحدائق الحيوان.

وفي شركات الكهرباء، بينما لا يبدو الأمر معروفًا حقًا، لكن الغربان تلحق أضرارًا كبيرة بشركات الكهرباء. فهي تبني أعشاشها على أعمدة وأبراج الكهرباء، مما يعيق مرور الكهرباء في كثير من الأحيان. وعندما يتلامس العش مع خطوط الكهرباء، يحرم أحيانًا آلاف المنازل من الكهرباء. وتجري شركة هوكوريكو للكهرباء دوريات مراقبة لعشرات الآلاف من أعمدة الكهرباء التابعة لها كل عام لإزالة الأعشاش التي قد تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي. وفي عام 2018، أزالت 15880 عشًا في الفترة بين فبراير/ شباط ومايو/ أيار فقط، وهي فترة التعشيش لهذه الطيور. وتواجه شركات الطاقة في جميع أنحاء البلاد نفس المشكلة، مما يتكلف مئات الآلاف من الين للقيام بدوريات ومعدات مكافحة أعشاش الغربان سنويًا.



عش الغراب على عمود كهربائي.

وفي المدن، لا تسبب الغربان اتساخ الشوارع عن طريق تمزيق صناديق القمامة المفتوحة وحسب، بل يمثل نعيقها مصدر ضوضاء نهارية، كما أن عدوانيتها تجاه البشر خلال موسم تكاثرها مشكلة. وفي الخريف والشتاء، تستقر بأعداد كبيرة على الأسلاك الكهربائية وعلى الأشجار على طول الشوارع، حيث تتسبب الضوضاء والفضلات التي تنثرها مصدر إزعاج للسكان. ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى وجود عشرة آلاف من الغربان فوق الأشجار، لتشكل الفضلات العديدة مشكلة صحية. وفي السنوات الأخيرة، أصبح من الشائع المعاناة من هذا النوع من المشاكل مع وصول الغربان، من البر الرئيسي، إلى مدن جزيرة كيوشو، في جنوب غرب البلاد.



نقطة لجمع النفايات عبثت بها الغربان التي تستخرج أكياس القمامة للبحث عن الطعام على الرغم من وجود شبكات واقية.



الغربان المتراصة على الأسلاك الكهربائية، وروثها يلوث الأرض.



يسبب نعيق الغربان في الأشجار وفضلاتها الكثير من المشاكل.

الأضرار التي تسببها الغربان

عقل متطور

ومع ذلك، يُطلق على الغراب، الذي يمثل مصدرًا للعديد من المضايقات، لقب ”الرئيسيات ذات الريش“. فهو ذكي حقًا، على الرغم من أنه يتبنى سلوكيات مزعجة للبشر. وبقدر ما تكون الغربان قادرة على التكيف مع الأفعال البشرية المعقدة، فإنها قادرة أيضًا على اتخاذ ردود أفعال للاستجابة البشرية للمشاكل التي تثيرها، لابتكار سلوكيات جديدة أكثر تعقيدًا.



تتكاثر الغربان في المناطق الحضرية، الغنية بالطعام والتي تخلو من الحيوانات المفترسة

ويمتلك الغراب دماغًا أكثر تطورًا من الطيور الأخرى. ويمثل دماغه 1.4٪ من وزنه الإجمالي، أي عشرة أضعاف وزن مخ الدجاجة (0.12٪). وتبلغ هذه النسبة في البشر، 1.8٪ مما يجعل الغراب أقرب إلينا، نحن البشر، كثيرًا من نظرائه ذوي الريش. وفي الواقع، تستطيع الغربان وضع ثمار الجوز على الطريق، حيث من المفترض أن تمر السيارات، كما أنها قد تقوم بتحريكها إذا فشلت حساباتها لكسر القشرة. وبفضل هذا الذكاء بلا شك، عرفت منذ فترة طويلة أن العيش بالقرب من البشر، يوفر لها الطعام والمأوى. وتمكنت من التكيف مع التغيرات المتتالية في حياة الإنسان اليومية. ونظرًا لأن الإنسان ينتج الآن أكثر مما يستطيع أن يستهلكه، فإن الغربان لديها المزيد من الطعام والمواد تحت تصرفها، فتتزايد أعدادها.

وفي فترة النمو الاقتصادي القوي في ثمانينيات القرن الماضي، بلغ عدد الغربان في العاصمة طوكيو، 37 ألف غراب، توافدت لتتغذى على بقايا الطعام في ضواحي الأحياء الصاخبة. وبلغ عددها ذروته بين عامي 1998 و2001، وبعد ذلك اتخذت إجراءات مختلفة، مثل جمع النفايات المنزلية ليلاً، قبل استيقاظ الغربان، أو جمعها أمام كل منزل لتجنب أكوام النفايات. وأدت هذه الإجراءات إلى خفض عدد الغربان إلى ثلث ما كان عليه. كما تراجعت الشكاوى إلى عُشر مستواها السابق. لتهدأ العلاقات بين البشر والغربان إلى حد ما. مما يعني أن الأمر قد استغرق عشرين عامًا للوصول إلى هذه الحالة من المهادنة.

من الصعب استعادة توازن العلاقات بين الإنسان والحيوان إذا ما اختلت تلك العلاقة لسبب أو لآخر. والغربان، مثلها مثل الحيوانات البرية الأخرى، تبحث باستمرار عن الطعام. وبمجرد أن تجد شيئًا تأكله، من الصعب أن تتركه. لذا يعد فهم سلوكيات وعادات هذا الطائر الذكي، من أجل تحقيق التعايش بشكل أفضل هو واجب البشر، الذين غالبًا ما يكونوا هم السبب في اختلال التوازنات الطبيعية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الفرنسية. جميع الصور مقدمة من المؤلف. صورة العنوان: غراب منقاره كبير)