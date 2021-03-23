بسبب الإصابة.. استبعاد كروس من معسكر المنتخب الألماني

وقال منتخب ألمانيا عبر حسابه الرسمي في "تويتر" إن كروس وصل لأداء الواجب الوطني بينما كان يعاني من الإصابة وسيعود إلى إسبانيا على الفور.

وستبعد هذه الإصابة كروس عن أول ثلاث مباريات للمانشافت في مستهل مشواره بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2020، أمام آيسلندا ورومانيا ومقدونيا الشمالية.



وخرج كروس، المتألق مع ريال مدريد في 2021، مصابا في الدقيقة 71 من الانتصار 3-1 على سيلتا فيغو السبت الماضي بعد أن صنع هدفين لزميله الفرنسي كريم بنزيما.