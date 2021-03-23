انت الان تتابع خبر بسبب الإصابة.. استبعاد كروس من معسكر المنتخب الألماني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-03-23 | 19:35
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أعلن المنتخب الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن توني كروس لاعب وسط ريال مدريد البالغ 31 عاما غادر معسكر "المانشافت" بسبب إصابة في العضلة الضامة.
وقال منتخب ألمانيا عبر حسابه الرسمي في "تويتر" إن كروس وصل لأداء الواجب الوطني بينما كان يعاني من الإصابة وسيعود إلى إسبانيا على الفور.
وستبعد هذه الإصابة كروس عن أول ثلاث مباريات للمانشافت في مستهل مشواره بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2020، أمام آيسلندا ورومانيا ومقدونيا الشمالية.
وخرج كروس، المتألق مع ريال مدريد في 2021، مصابا في الدقيقة 71 من الانتصار 3-1 على سيلتا فيغو السبت الماضي بعد أن صنع هدفين لزميله الفرنسي كريم بنزيما.
وستبعد هذه الإصابة كروس عن أول ثلاث مباريات للمانشافت في مستهل مشواره بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2020، أمام آيسلندا ورومانيا ومقدونيا الشمالية.
وخرج كروس، المتألق مع ريال مدريد في 2021، مصابا في الدقيقة 71 من الانتصار 3-1 على سيلتا فيغو السبت الماضي بعد أن صنع هدفين لزميله الفرنسي كريم بنزيما.
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