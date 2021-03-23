انت الان تتابع خبر يشمل 30 دولة.. البنك الدولي يوسع نطاق تمويل اللقاحات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إنه سيكون للبنك برامج لقاحات في 30 دولة بنهاية أبريل، بتمويل يبلغ نحو ملياري دولار، مضيفا أن توسع التجارة ضروري لتعافي الدول النامية.

