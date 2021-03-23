انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تعلن تفاصيل 444 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبلغ عدد الاصابات 444 موزعة كالآتي:
ابو دشير ------------6 الحرية--------------21
الخطيب-------------7
الدورة---------------11
الرحمانية------------11
السيدية-------------9
الشالجية ------------11
الشرطة الخامسة------1
الشعلة -------------35
الصالحية------------6
الطارمية ------------3
الطوبجي ------------10
العامرية ------------11
العطيفية ------------8
العلاوي--------------8
الغزالية--------------7
القادسية -------------7
الكاظمية------------18
اللطيفية-------------6
المحمودية----------20
المعالف------------5
المنصور ------------13
المواصلات----------3
الوشاش-------------5
اليرموك -------------11
اليوسفية -------------5
جكوك---------------8
حي الجامعة----------8
حي الجهاد------------9
حي الخضراء----------7
حي العامل-----------9
حي العدل ------------6
حي الفرات------------5
سبع البور------------- 15
سجن التاجي-----------2
شارع حيفا-------------8
كرادة مريم-------------7
سكنة جانب الرصافة-----14
ناحية الرشيد-----------3
محافظة البصرة---------1
محافظة بابل------------1
محافظة ديالى----------1
محافظة كربلاء ---------2
محافظة واسط--------- 1
ابو دشير ------------6
ابو غريب---------- 12
الاسكان-------------5
الاعلام--------------6
البياع---------------9
التاجي------------37
التراث--------------4
الحارثية-------------6
الخطيب-------------7
الدورة---------------11
الرحمانية------------11
السيدية-------------9
الشالجية ------------11
الشرطة الخامسة------1
الشعلة -------------35
الصالحية------------6
الطارمية ------------3
الطوبجي ------------10
العامرية ------------11
العطيفية ------------8
العلاوي--------------8
الغزالية--------------7
القادسية -------------7
الكاظمية------------18
اللطيفية-------------6
المحمودية----------20
المعالف------------5
المنصور ------------13
المواصلات----------3
الوشاش-------------5
اليرموك -------------11
اليوسفية -------------5
جكوك---------------8
حي الجامعة----------8
حي الجهاد------------9
حي الخضراء----------7
حي العامل-----------9
حي العدل ------------6
حي الفرات------------5
سبع البور------------- 15
سجن التاجي-----------2
شارع حيفا-------------8
كرادة مريم-------------7
سكنة جانب الرصافة-----14
ناحية الرشيد-----------3
محافظة البصرة---------1
محافظة بابل------------1
محافظة ديالى----------1
محافظة كربلاء ---------2
محافظة واسط--------- 1
الشفاء: 739.. الوفيات: 3