اقتصادي: الضمانات السيادية ضمن الموازنة مررت بضغوط سياسية

وقال المحسن خلال حديثه لنشرة السومرية، إن "فقرة الضمانات السيادية ضمن الموازنة مررت بضغوط من قبل قوى سياسية فاعلة في مجلس النواب، ورجال أعمال متنفذين".

وبين، أن "الكثير من المشاريع الوهمية التي اعطي لها ضمانات سيادية سببت للعراق مشكلات كبيرة"، مؤكداً أن "منح الضمانات السيادية لا يترتب عليه خرق دستوري لكنها يسبب الكثيرة من المشكلات.

