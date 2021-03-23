'علاج كورونا'.. الكشف عن تأثير مذهل لدواء رخيص

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن عقار "ديسكاميثاسون" الذي يعتمد على الستيرويد، ساهم في تقليل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد بشكل كبير.

وظهرت هذه المساهمة "الإيجابية" بشكل جيد، خلال إجراء تجارب سريرية مفصلة، تحت إشراف باحثين.



وتبين أن استخدام هذا الدواء أدى إلى خفض نسبة الوفيات بالثلث وسط المرضى الذين تم وضعهم تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

في المنحى نفسه، استطاع الدواء أن يخفض الوفيات بنسبة الخُمُس وسط المرضى الذين تم إمدادهم بالأوكسجين، وتم إجراء هذه التجارب من قبل باحثين طبيين في جامعة أوكسفورد البريطانية.

ويجري منح الدواء في العادة، بناء على وصفة طبية، وتم تقديمه لمرضى كورونا ببريطانيا، في يونيو الماضي، بمجرد نشر بيانات مشجعة بشأنه.