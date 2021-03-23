هل يحق لمفوضية الانتخابات إلغاء انتخابات الخارج.. عضو سابق يوضح

بغداد - ياسين صفوان - أكد عضو مفوضية الانتخابات السابق سعيد كاكائي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لا يحق لها إصدار قرارا يقضي بإلغاء انتخابات الخارج.

وقال كاكائي خلال حديثه لنشرة السومرية، إن "مجلس المفوضين كان عليه أن يرفض توصية إلى مجلس النواب أو يعقد أجتماعاً عاجلاً مع أعضاء البرلمان من أجل التعديل في قانون الانتخابات، ومن ثم إصدار القرار من قبل البرلمان باعتبار الجهة التشريعية التي خولها الدستور بإعداد قانون الانتخابات".



وفي الوقت الذي أشار فيه إلى أن "المبررات التي قدمتها المفوضية لغرض إلغاء انتخابات الخارج كانت منطقية ومقبولة"، فانه أكد أن "مواطني المهجر له حق المشاركة في العملية الانتخابية كون ذلك حقاً دستورياً لهم، وبالتالي يمكنهم الطعن بقرار الإلغاء".

