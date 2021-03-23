انت الان تتابع خبر الوطني الكردستاني عن إلغاء انتخابات الخارج: اول خطوة لمنع التزوير والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - عد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه، اليوم الثلاثاء، قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالغاء اجراء الانتخابات في الخارج بأنه اول خطوة من شأنها منع التزوير والحد من هدر المال العام.
وقال طه في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمنع اجراء الانتخابات في خارج العراق خطوة جادة لمنع التزوير وعدم هدر المال العام".
واضاف "نبارك خطوة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ونعدها قرارا صحيحا ولا غبار عليه ونشد على يد المفوضية لاتخاذ قرارات اخرى مماثلة لضمان نزاهة واستقلالية العملية الانتخابية".
وأشار الى ان "الكتل السياسية التي تطالب بانتخابات الخارج عليها ان تعمل على ارجاع المواطنين ان كانت تهمها حقوقهم وان لايتم اعتبارهم مجرد اصوات انتخابية يمكن التلاعب بها".
واضاف "نبارك خطوة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ونعدها قرارا صحيحا ولا غبار عليه ونشد على يد المفوضية لاتخاذ قرارات اخرى مماثلة لضمان نزاهة واستقلالية العملية الانتخابية".
وأشار الى ان "الكتل السياسية التي تطالب بانتخابات الخارج عليها ان تعمل على ارجاع المواطنين ان كانت تهمها حقوقهم وان لايتم اعتبارهم مجرد اصوات انتخابية يمكن التلاعب بها".