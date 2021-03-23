الوطني الكردستاني عن إلغاء انتخابات الخارج: اول خطوة لمنع التزوير

وقال طه في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمنع اجراء الانتخابات في خارج العراق خطوة جادة لمنع التزوير وعدم هدر المال العام".

واضاف "نبارك خطوة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ونعدها قرارا صحيحا ولا غبار عليه ونشد على يد المفوضية لاتخاذ قرارات اخرى مماثلة لضمان نزاهة واستقلالية العملية الانتخابية".



وأشار الى ان "الكتل السياسية التي تطالب بانتخابات الخارج عليها ان تعمل على ارجاع المواطنين ان كانت تهمها حقوقهم وان لايتم اعتبارهم مجرد اصوات انتخابية يمكن التلاعب بها".