انت الان تتابع خبر قانوني يعلق على إلغاء انتخابات الخارج.. ما علاقة المحكمة الاتحادية؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - علق الخبير القانوني علي فضل الله، اليوم الثلاثاء، على قرار إلغاء انتخابات الخارج، فيما بين علاقة المحكمة الاتحادية بالقرار.
وقال فضل الله في حديث لـ الخليج 365، إن "الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق، ونسب المشاركة القليلة والتزوير الكبير الذي حصل خلال الانتخابات السابقة يستوجب إلغاء اصوات الخارج خلال الفترة الحالية على الأقل".
وأوضح، أن "الدستور اشار الى إجراء انتخابات على أن تنظم بقانون، وخول المشرع العراقي أي السلطة التشريعة باختيار طريقة تشريع القانون".
وبين فضل الله، انه "مع تشكيل المحكمة الاتحادية، أصبح بإمكان المعترضين على القرار تقديم طعون قانونية إلى المحكمة التي سيكون من حقها تقرير شرعية القرار من عدمه".
وأوضح، أن "الدستور اشار الى إجراء انتخابات على أن تنظم بقانون، وخول المشرع العراقي أي السلطة التشريعة باختيار طريقة تشريع القانون".
وبين فضل الله، انه "مع تشكيل المحكمة الاتحادية، أصبح بإمكان المعترضين على القرار تقديم طعون قانونية إلى المحكمة التي سيكون من حقها تقرير شرعية القرار من عدمه".