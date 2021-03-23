نائب يدعو لإلغاء أصوات الأجهزة الأمنية في الانتخابات

وقال الجبوري في تغريدة عبر تويتر اطلعت عليها الخليج 365، إنقرار مفوضية الانتخابات بالغاء اصوات الخارج قرار سليم وصائب".

وأضاف، أن "القرار الاصوب الغاء اصوات الاجهزة الامنية كافة بما فيها الحشود.. كي تبقى حيادية غير متحيزة ولا تنساق مع المناكفات بين الاحزاب والمرشحين".



وختم الجبوري تغريدته، قائلاً "كما هو الحال في الدول الديمقراطية".