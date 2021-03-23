الكاظمي يعلن عن قمة عراقية مصرية أردينة في بغداد

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"الخليج 365" من لندن: اعلن رئيس الوزراء العراقي الثلاثاء عن انعقاد قمة عراقية مصرية اردنية في بغداد لترسيخ مفهوم المشرق الجديد كما وجه وزارة الداخلية والأمن الاقتصادي باتخاذ إجراءات حاسمة لمنع التلاعب بقوت المواطنين ومواجهة جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق .

وقال الكاظمي خلال ترؤسه الاجتماع الاسبوعي لحكومته اليوم ان العراق يشهد حركة دبلوماسية واسعة معلنا عن انعقاد قمة عراقية مصرية اردنية في بغداد لكنه لم يحدد موعدها فيما اشارت مصادر عراقية الى انها ستلتأم اواخر الاسبوع الحالي.

واشار الى ان هناك زيارات مهمة مستمرة للبلد حيث أخذت ارض العراق تتحول مركزا دبلوماسيًا مهمًا لقادة الدول من أجل أن يلعب العراق دوره المحوري الطبيعي خدمة لمصالحه وشعبه .. مؤكدا العمل بجد من اجل ان يكون للعراق دور مهم في التهدئة بالمنطقة كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

وكان الكاظمي قال الاسبوع الماضي ان بلاده تعمل لتجسيد فكرة المشرق الجديد لخلق منطقة اقتصادية مزدهرة حيث وقعت البلدان الثلاثة العراق ومصر والاردن اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية فيما بينها تتمحور في الغالب حول الطاقة والتجارة والاستثمار.

وستعكف القمة الثلاثية المرتقبة في بغداد على العمل لتكريس مفهم الشرق الجديد الذي تبناه المجلس الاعلى التنسيقي بين الدول الثلاث من اجل بناء محور سياسي اقتصادي أمني مستقل في المنطقة.

وانعقدت أول قمة بين الزعماء الثلاثة في العاصمة الأردنية عمان في 28 آب أغسطس الماضي وانبثق عنها مجلس تنسيقي مشترك حيث اكد الكاظمي خلال كلمة في جلستها الافتتاحية على أن بلاده ملتزمة برؤية ستراتيجية تدعم استقرار المنطقة وخلق فرصة التهدئة.

اضاف إن "منطقتنا ليست بحاجة إلى حُرُوب، وصراعات جديدة، بل بحاجة لأن نقف جميعاً مع بعضنا، ونعمل من أجل تحقيق ما تصبو إليه شُعُوبنا من أمن واستقرار وتنمية وحياة أفضل، وأن نعمل لصنع السلام".

مواجهة رفع الاسعار

وعلى الصعيد الاقتصادي فقد اصدر الكاظمي قرارات وجه فيها وزارة الداخلية والأمن الاقتصادي باتخاذ إجراءات حازمة لمنع التلاعب بقوت المواطنين وكف جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق .

اشار الى ان ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية التي تصنّع وتنتج محليا محاولة من أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشعين من التجّار لإرباك الوضع الاجتماعي واستغلالا لاقبال المواطنين على المواد الغذائية نتيجة قرب حلول شهر رمضان (الذي سيحل في الثالث عشر من الشهر المقبل) وكما يحدث سنويا .

كما وجه بتقديم كل الدعم لوزارتي الزراعة والتجارة للعمل بأقصى الجهود لتوفير مادة الطحين مشددا على متاعة المتخلفين. واوضح انه قد تم تشخّيص عصابات تستغل قضايا إنسانية أبشع استغلال من خلال التسوّل فتم توجيه وزارة الداخلية بمتابعة الموضوع ومعالجته وملاحقة هذه العصابات وتقديمها أمام القانون.

كما وجه رئيس الوزراء وزارة التجارة باستنفار كامل الجهود والدخول بحالة طوارئ والعمل على مدار الساعة لتوفير مفردات البطاقة التموينية كاملة واعطاء حصص اضافية ايضا حيث ان اجراءات عقابية ستطال من يستغل الاوضاع ويرفع اسعار المواد الغذائية، وسيقابلها ضخ كبير للمواد الغذائية من الزيت والسكر والطحين بمفردات البطاقة التموينية .

يشار الى ان الاسواق المحلية تشهد حاليا ارتفاعاً غير مسبوق باسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكه مع قرب حلول شهر رمضان.

ومن جانبها بدأت وزارة الداخلية خطة الثلاثاء لمتابعة الأسعار من خلال التركيز على المواد الغذائية التي تدعمها الدولة مثل المنتجات والمحاصيل الزراعية كونها منتجات محلية مدعومة.