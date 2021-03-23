العراق: حظر للتجوال مع تسجيل أعلى إصابات ووفيات بكورونا

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""الخليج 365"" من لندن:مع تسجيل العراق أعلى عدد من الاصابات والوفيات الجديدة بفايروس كورونا منذ ظهوره في البلاد فقد قررت السلطات فرض حظر شامل للتجوال ثلاثة أيام في الأسبوع وجزئي في بقيته.

وسجل العراق أعلى عدد من الاصابات والوفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية منذ ظهور جائحة كورونا في البلاد في 24 شباط فبراير عام 2020 وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان تابعته "ايلاف" انها سجلت 5663 إصابة جديدة بفايروس كورونا ليرتفع العدد الكلي للمصابين في البلاد إلى 774 الفا و15 إصابة . واشارت الى انها سجلت خلال الفترة نفسها 33 حالة وفاة جديدة ليرتفع مجموع المتوفين جراء الفايروس إلى 13الفا و860 حالة وفاة.

ومن جهتها قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فرض حظر التجوال التام الكلي في العاصمة بغداد والمحافظات كافة بدءاً من الخميس الساعة التاسعة مساءً إلى يوم الأحد الساعة الخامسة صباحاً من كل أسبوع.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تابعته ""الخليج 365"" ان اللجنة قرراً أيضاً فرض حظر التجوال الجزئي في بقية الأيام من الساعة التاسعة مساءً إلى الخامسة صباحاً من اليوم اللاحق ويبدأ التطبيق من يوم الإثنين المقبل على أن يعاد تقويم إجراءات الحظر بحسب الموقف الوبائي قبل شهر رمضان الذي سيبدأ في 12 نيسان أبريل المقبل.

وأضافت انه تقرر مقابل ذلك إعادة فتح المطاعم والمولات والمقاهي والكافتريات للأيام من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً مع غلقها يومي الجمعة والسبت بدءاً من يوم الإثنين المقبل مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية كافة ومنع تقديم الأراكيل في تلك الأماكن.

ومن جهتها اوعزت رئاسة الوزارء اليوم الى وزارة الخارجية بالتدخل والضغط على الشركات المصنعة للقاحات لتجهيز العراق به. وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان الكاظمي وجه وزارة الخارجية بالتدخل عبر القنوات السياسية والدبلوماسية للضغط على الشركات المصنعة للقاحات لتجهيز العراق باللقاحات وكذلك توليها مفاتحة منظمة الأمم المتحدة للضغط على منظمة الصحة العالمية للاسلاع بتجهيز العراق باللقاحات.

وكان وزير الصحة العراقي حسن التميمي قد اعن مؤخرا إن بلاده تعاقدت على شراء 17.5 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وهي دفعة تكفي حوالي 20 بالمئة من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 37 مليون نسمة.

واضاف انه تم التعاقد على 16 مليون جرعة لقاح من شركة أسترازينيكا البريطانية و1.5 مليون جرعة من لقاح شركة فايزر الأمريكية وتم تخصص المبالغ اللازمة لذلك .

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