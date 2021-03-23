الكاظمي يعلن عن قمة ثلاثية ستعقد في بغداد ويوجه بردع 'جشع التجار'

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، إن "ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية التي تصنّع وتنتج محلياً، محاولة من أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشعين من التجّار لإرباك الوضع الاجتماعي واستغلالا لاقبال المواطنين على المواد الغذائية نتيجة قرب حلول شهر رمضان المبارك وكما يحدث سنويا، حيث وجه وزارة الداخلية والأمن الاقتصادي باتخاذ إجراءات مناسبة لمنع التلاعب بقوت المواطنين و كف جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق، كما وجه بدعم وزارتي الزراعة والتجارة للعمل بأقصى الجهود لتوفير مادة الطحين".وأضاف "شخّصنا عصابات تستغل قضايا إنسانية أبشع استغلال من خلال التسوّل، ووجهنا وزارة الداخلية متابعة الموضوع ومعالجتها وملاحقة هذه العصابات وتقديمها أمام القانون".وتابع، أن "سيارات الأجرة هي من تمتلك الرخصة للقيام بعملها، وعلى مديرية المرور العامة القيام بدورها بمنع السيارات غير المرخصة للعمل".

وأشار الكاظمي إلى، أن "هناك حركة دبلوماسية واسعة في العراق، لدينا القمة العراقية المصرية الأردنية ستعقد في بغداد، وهناك زيارات مهمة مستمرة للبلد، وأخذت ارض العراق تتحول مركزا دبلوماسيًا مهمًا لقادة الدول من أجل أن يلعب العراق دوره المحوري الطبيعي، وخدمة لمصلحة بلدنا وشعبنا ونعمل بجد على أن يكون للعراق دور مهم في التهدئة بالمنطقة".