انت الان تتابع خبر بالفيديو: حراك نيابي لحل البرلمان قبل يوم واحد من الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسط تخوف من امكانية اجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المحدد..قدم نواب طلبا موقعا لحل البرلمان قبل يوم من موعد العملية الانتخابية.. وهو ما يجده خبراء قانونيون بانه اجراء يخالف النصوص الدستورية. نواب اعتبروا تحركهم لحل مجلس النواب بمثابة اثبات الجدية للاوساط الشعبية باجراء الانتخابات وتحقيق تغيير لطالما كان مطلباً جماهيريا . وبحسب خبراء في القانون فان نص العريضة النيابية المقدمة لحل مجلس النواب تخالف النص الدستوري الذي اشترط أن يحل البرلمان نفسه قبل ستين يوماً لإبعاد تأثير الكتل البرلمانية على العملية الانتخابية .