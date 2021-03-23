انت الان تتابع خبر ضبط 5 شاحنات تحمل مواد مخالفة لضوابط الأستيراد في المنطقة الشمالية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم الثلاثاء، ضبط (5) شاحنات تحمل مواد مخالفة من قبل تحريات المنطقة الشمالية.
وقال اعلام الهيئة العامة للكمارك في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "موظفي قسم التحريات ومكافحة التهريب في كمرك المنطقة الشمالية (مفرزة كركوك) قاموا بضبط (5) شاحنات محملة بمواد متنوعة مخالفة لضوابط الأستيراد".
واضاف البيان ان "الشاحنات تحمل (اسمدة كيميائية واضافات علفية و فواكه و امبولات بلاستيكية)".
وأكد البيان، اتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل.
واضاف البيان ان "الشاحنات تحمل (اسمدة كيميائية واضافات علفية و فواكه و امبولات بلاستيكية)".
وأكد البيان، اتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل.