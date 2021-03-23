انت الان تتابع خبر وكالة الوزارة لشؤون الشرطة توضح تفاصيل الاطاحة بعصابة في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان تلقته "الخليج 365" ان بعد ورود معلومات استخبارية لمديرية شرطة البصرة عن مكان تواجدهم في ناحية سفوان على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك من قسم مكافحة الاجرام في البصرة والفريق التكتيكي لمديرية استخبارات ومكافحة ارهاب البصرة وخلية الصقور وبعد مداهمة وكرهم حدث تبادل لاطلاق النار مع العصابة.



واضاف البيان ان اطلاق النار ادى الى استشهاد منتسب من قسم مكافحة الاجرام واصابة عدد من عناصر القوة المداهمة و اسفرت المواجهة معهم الى قتل احد المجرمين والقاء القبض على الاخر.