اخبار العالم / اخبار العراق

إنطلاق عملية أمنية لملاحقة عناصر داعش شرق الأنبار

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر إنطلاق عملية أمنية لملاحقة عناصر داعش شرق الأنبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش شرق الأنبار.
وذكر اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الحشد الشعبي والجيش، اطلقا عملية أمنية لملاحقة فلول داعش شرق الأنبار".

واضاف البيان، أن "العملية تمت بمشاركة قوة من اللواء السابع للحشد الشعبي والجيش (فق10) لتأمين منطقة الثرثار وملاحقة العناصر الإرهابية المطلوبة".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا