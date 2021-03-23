إنطلاق عملية أمنية لملاحقة عناصر داعش شرق الأنبار

واضاف البيان، أن "العملية تمت بمشاركة قوة من اللواء السابع للحشد الشعبي والجيش (فق10) لتأمين منطقة الثرثار وملاحقة العناصر الإرهابية المطلوبة".

وذكر اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الحشد الشعبي والجيش، اطلقا عملية أمنية لملاحقة فلول داعش شرق الأنبار".

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش شرق الأنبار.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع