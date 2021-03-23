انت الان تتابع خبر إنطلاق عملية أمنية لملاحقة عناصر داعش شرق الأنبار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش شرق الأنبار.
وذكر اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الحشد الشعبي والجيش، اطلقا عملية أمنية لملاحقة فلول داعش شرق الأنبار".
واضاف البيان، أن "العملية تمت بمشاركة قوة من اللواء السابع للحشد الشعبي والجيش (فق10) لتأمين منطقة الثرثار وملاحقة العناصر الإرهابية المطلوبة".
واضاف البيان، أن "العملية تمت بمشاركة قوة من اللواء السابع للحشد الشعبي والجيش (فق10) لتأمين منطقة الثرثار وملاحقة العناصر الإرهابية المطلوبة".