وزير الصحة يوجه بإجراء عمليات المسح لكورونا في القرى والأرياف

وقالت عضو الفريق الطبي الساند للوزارة د. ربى فلاح حسن في تصريحات تابعتها الخليج 365، ان "وزير الصحة والبيئة وجه دوائر الصحة بارسال الفرق الصحية الى القرى والارياف للقيام بعمليات المسح لفايروس كورونا لزيادة نسبة الاصابات وتأشير اصابة عوائل كاملة نتيجة عدم التزامهم بالتعليمات الصحية".



وفي سياق منفصل، وجه وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي بادخال مستشفى مندلي الجديدة في ديالى للعمل اعتبارا من يوم الاربعاء ٢٤ اذار ٢٠٢١.

