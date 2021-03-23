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وزير الصحة يوجه بإجراء عمليات المسح لكورونا في القرى والأرياف

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بغداد - ياسين صفوان - وجه وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، بارسال الفرق الصحية الى القرى والارياف للقيام بعمليات المسح لفايروس
وقالت عضو الفريق الطبي الساند للوزارة د. ربى فلاح حسن في تصريحات تابعتها الخليج 365، ان "وزير الصحة والبيئة وجه دوائر الصحة بارسال الفرق الصحية الى القرى والارياف للقيام بعمليات المسح لفايروس كورونا لزيادة نسبة الاصابات وتأشير اصابة عوائل كاملة نتيجة عدم التزامهم بالتعليمات الصحية".

وفي سياق منفصل، وجه وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي بادخال مستشفى مندلي الجديدة في ديالى للعمل اعتبارا من يوم الاربعاء ٢٤ اذار ٢٠٢١.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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