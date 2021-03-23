انت الان تتابع خبر نائب يحذر من تفاقم ظاهرة الابتزاز في سيطرات ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التميمي في تصريح لـ "الخليج 365" اليوم الثلاثاء، بان اغلب السيطرات الرئيسة المنتشرة في ديالى تفرض مبالغ مالية غير اصولية على اصحاب عجلات الحمل والتجار سيما اصحاب الاغنام والمواشي ما ادى الى زيادة اغلب اسعار المواد الغذائية واللحوم.



واضاف التميمي بانه قام بمناقشة الموضوع مع رئيس الوزراء وتم الاتفاق على توحيد السيطرات من خلال اشراك جميع صنوف القوات الامنية داخل السيطرة الواحدة لكن القرار لم يتنفذ حتى الان.

