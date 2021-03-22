برلماني يكشف عما ستشهده جلسة البرلمان المقبلة

وقال المحمدي خلال حديثه لنشرة أخبار السومرية، إن "خيار البرلمان بحل نفسه قبيل إجراء الانتخابات بيوم وأحد يعتبر خاطئاً، كون الدستور يلزم على حل مجلس النواب قبل الانتخابات بستين يوماً".

وأوضح، أن "الجلسة المقبلة سيتم خلالها التصويت على موعد محدد لحل مجلس النواب".