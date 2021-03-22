انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبلغ عدد الاصابات 1009 موزعة كالآتي:
ابو دشير ----------------41 التراث------------------8
الحارثية-----------------4
الحرية-----------------38
الخطيب ----------------15
الدورة------------------63
الدولعي -----------------12
الرحمانية---------------- 18
السيدية -----------------23
الشالجية ----------------29
الشرطة الخامسة----------13
الشرطة الرابعة ------------10
الشعلة ------------------50
الصالحية----------------- 6
الطارمية -----------------13
الطوبجي---------------- 24
العامرية -----------------25
العطيفية---------------- 25
العلاوي ------------------10
الغزالية------------------44
القادسية----------------- 18
الكاظمية -----------------58
اللطيفية------------------9
المحمودية---------------42
المنصور -----------------30
المواصلات----------------5
الوشاش ------------------12
اليرموك ------------------19
اليوسفية -----------------2
جكوك-------------------14
حي الجامعة-------------- 28
حي الجهاد----------------32
حي الخضراء -------------22
حي العامل---------------33
حي العدل--------------- 28
حي الفرات---------------6
سبع البور ----------------10
سويب-------------------16
شارع حيفا---------------10
صدر اليوسفية------------- 2
كرادة مريم----------------7
ناحية الرشيد--------------3
سكنة جانب الرصافة -------10
محافظة بابل---------------2
محافظة ديالى --------------1
ابو دشير ----------------41
ابو غريب ---------------44
الاسكان----------------11
الاعلام-----------------20
البياع------------------24
التاجي-----------------20
الحارثية-----------------4
الحرية-----------------38
الخطيب ----------------15
الدورة------------------63
الدولعي -----------------12
الرحمانية---------------- 18
السيدية -----------------23
الشالجية ----------------29
الشرطة الخامسة----------13
الشرطة الرابعة ------------10
الشعلة ------------------50
الصالحية----------------- 6
الطارمية -----------------13
الطوبجي---------------- 24
العامرية -----------------25
العطيفية---------------- 25
العلاوي ------------------10
الغزالية------------------44
القادسية----------------- 18
الكاظمية -----------------58
اللطيفية------------------9
المحمودية---------------42
المنصور -----------------30
المواصلات----------------5
الوشاش ------------------12
اليرموك ------------------19
اليوسفية -----------------2
جكوك-------------------14
حي الجامعة-------------- 28
حي الجهاد----------------32
حي الخضراء -------------22
حي العامل---------------33
حي العدل--------------- 28
حي الفرات---------------6
سبع البور ----------------10
سويب-------------------16
شارع حيفا---------------10
صدر اليوسفية------------- 2
كرادة مريم----------------7
ناحية الرشيد--------------3
سكنة جانب الرصافة -------10
محافظة بابل---------------2
محافظة ديالى --------------1
الشفاء: 670.. الوفيات: 5