حل البرلمان يكمن بطريقتين.. قانوني يوضح

بغداد - ياسين صفوان - قدم الخبير القانوني فلاح الكاهجي، اليوم الاثنين، طريقتين لحل مجلس النواب، فيما أكد أن وجود البرلمان واجراء انتخابات يتعارضان وذلك خوفاً من استغلال النفوذ.

وقال الكاهجي خلال حديثه لنشرة أخبار السومرية، إن "حل البرلمان يكمن بطريقتين، الأولى أن يتم دورته الانتخابية البالغة أربع سنوات تبدأ من تأريخ انعقاد أول جلسة، والطريقة الثانية تكمن في جمع تواقيع نيابية لحل مجلس النواب، وفي هذه الحالة حدد الدستور أن يسبق حل البرلمان قبل موعد الانتخابات بستين يوماً".



وأوضح، أن "إجراء الانتخابات لا يشترط حل البرلمان، لكن اثناء عملية الاقتراع يجب أن يكون البرلمان قد حل"، مبيناً أن "وجود برلمان واجراء انتخابات يتعارضان وذلك للخوف من استغلال النفوذ من اجل المصالح الانتخابية".

