انت الان تتابع خبر بالفيديو: تأسيس جامعة الدول العربية... أبرز ما حدث بهذا اليوم والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - 1907 - عداد التاكسي بدأ العمل لأول مرة، وكان ذلك في لندن بغداد - ياسين صفوان - 1907 - عداد التاكسي بدأ العمل لأول مرة، وكان ذلك في لندن 1933 - الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يوقع قانون يبيح بيع المشروبات الروحية. 1945 - تأسيس جامعة الدول العربية 1968 - الرئيس الإندونيسي سوهارتو يتولى الحكم بعد إزاحة الرئيس أحمد سوكارنو.



1986 - إسبانيا تعلن اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية. 1986 - إسبانيا تعلن اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية. 2004 - المقاتلات الإسرائيلية تغتال الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس 2006 - منظمة إيتا الإنفصالية التابعة لإقليم الباسك تعلن وقف إطلاق النار مع إسبانيا.