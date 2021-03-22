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بالفيديو: تأسيس جامعة الدول العربية... أبرز ما حدث بهذا اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - 1907 - عداد التاكسي بدأ العمل لأول مرة، وكان ذلك في لندن

1933 - الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يوقع قانون يبيح بيع المشروبات الروحية.

1945 - تأسيس جامعة الدول العربية

1968 - الرئيس الإندونيسي سوهارتو يتولى الحكم بعد إزاحة الرئيس أحمد سوكارنو.


1986 - إسبانيا تعلن اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية.

2004 - المقاتلات الإسرائيلية تغتال الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس

2006 - منظمة إيتا الإنفصالية التابعة لإقليم الباسك تعلن وقف إطلاق النار مع إسبانيا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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