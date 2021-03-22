انت الان تتابع خبر بالفيديو: تأسيس جامعة الدول العربية... أبرز ما حدث بهذا اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - 1907 - عداد التاكسي بدأ العمل لأول مرة، وكان ذلك في لندن
1933 - الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يوقع قانون يبيح بيع المشروبات الروحية.
1945 - تأسيس جامعة الدول العربية
1968 - الرئيس الإندونيسي سوهارتو يتولى الحكم بعد إزاحة الرئيس أحمد سوكارنو.
1986 - إسبانيا تعلن اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية.
2004 - المقاتلات الإسرائيلية تغتال الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس
2006 - منظمة إيتا الإنفصالية التابعة لإقليم الباسك تعلن وقف إطلاق النار مع إسبانيا.