المجلس العراقي الأردني المصري يناقش الملفات التي سيبحثها خلال زيارة عمان

بغداد - ياسين صفوان - أعلن المجلس التنسيقي العراقي الأردني المصري، اليوم الاثنين، مناقشته أهم الملفات التي سيتم بحثها خلال الزيارة التي سيجريها إلى المملكة الأردنية الهاشمية يوم غد الثلاثاء.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "رئيس المجلس، خالد البتال أكد أن الزيارة ستشهد إضافة إلى لقاءات ثنائية بين الوفدين الوزاريين العراقي والأردني، مباحثات ثلاثية بحضور الوفد الوزاري المصري، لبحث مذكرات التفاهم التي أبرمت خلال الزيارات المتبادلة في وقت سابق وآلية تفعيلها".



وتعد الزيارة، استكمالاً لسلسلة الزيارات الثنائية والثلاثية بين العراق والأردن ومصر، استناداً إلى ما جاء في مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت بين زعماء الدول الثلاث في عمان خلال السنة الماضية.