مجلس القضاء يجري مداولة أولية لاختيار رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية

بغداد - ياسين صفوان - عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، اجتماعا لاختيار رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية.

وقال إعلام المجلس في بيان تلقته الخليج 365، أنه "بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٢ اجتمع القضاة المكلفين باختيار رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا حسب نص المادة (٣) من قانون التعديل الأول للأمر رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ (قانون المحكمة الاتحادية العليا)".



واضاف البيان ان "الاجتماع ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود ورئيس جهاز الادعاء العام سالم محمد نوري ورئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود واجريت خلال الاجتماع المداولات الأولية لاختيار رئيس واعضاء المحكمة خلال الأيام القليلة القادمة".

