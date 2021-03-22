نائبة: سنقاطع جلسة التصويت على الموازنة اذا لم تنصف الشرائح الفقيرة

وقالت الشمري في بيان صحفي تابعته السومرية، ان "هنالك العديد من الطبقات التي تضررت بسبب الاجراءات الحكومية الاخيرة لمعالجة الازمة المالية من خلال رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار اضافة الى وضع فقرات عديدة في الموازنة فيها ضرائب على تلك الطبقات تحت عناوين مختلفة"، مبدية "اسفها لما يجري من صراعات سياسية يدفع ثمنها المواطن الفقير".ودعت الشمري، "القوى السياسية الى تغليب مصلحة المواطن على المصالح الضيقة، وتضمين الموازنة مقترحات ترتكز على تخفيض سعر صرف الدولار وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة تخصيصات البطاقة التموينية في الموازنة"، مشددة على "اهمية انصاف المحافظات المتضررة خصوصا محافظات الوسط والجنوب في الموازنة ودعم المشاريع التي تسهم في توفير فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة".

ولفتت الى انه "وفي حال عدم انصاف الطبقات الفقيرة في الموازنة فاننا سنقاطع الجلسة لانها ستكون موازنة مصالح ضيقة وليست موازنة مصالح عامة".

