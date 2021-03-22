بالصور: الحريق الذي اندلع في سوق الحي بمدينة الصدر

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365 صورا تظهر ما خلفه الحريق الذي اتى على 7 محال تجارية لبيع الملابس في سوق الحي الواقع بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، وقيام افراد الدفاع المدني باخماده.

هذا وتمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الاثنين، من السيطرة على الحريق واخماده حيث ذكرت المديرية في بيان ان فرقها طوقت وعزلت المحال التجارية المحترقة وابعدت خطرها عن المحال المجاورة داخل السوق وانهت الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية .

يذكر ان الحريق، نتج عن حدوث تماس كهربائي في احد المحال قبل ان تمتد نيرانه الى محال اخرى.