العثور على كدس للاسلحة والاعتدة في قضاء الطارمية

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن القوات الامنية عثرت على كدس للاسلحة والاعتدة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

المصدر قال للسومرية نيوز، انه "وخلال عملية استخبارية استباقية وحسب معلومات من استخبارات عمليات بغداد تم العثور على كدس يحتوي على هاون 60 ملم، و 7 صواريخ اس بي جي ناين، وصاروخ قاذفة آر بي جي واحد، بالاضافة الى 5 حشوات صاروخية وحقيبتي صواريخ".



واشار الى "تسليم المواد إلى الجهات المختصة والمعنية بوصل استلام رسمي للتصرف بها وفق السياقات".