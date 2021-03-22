اسعار النفط تبقى عند مستويات عالية برغم تسجيلها انخفاضا جديدا

وانخفض خام برنت 27 سنتا أو 0.43 بالمئة، ليصل إلى 64.25 دولارا للبرميل.

فيما تراجع سعر النفط الأمريكي 28 سنتا أو 44٪، ليصل إلى 61.15 دولارا للبرميل، حيث انخفض كلا العقدين بأكثر من 6٪ الأسبوع الماضي.



وطبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) وحلفاؤها تخفيضات غير مسبوقة في الانتاج في اتفاق لتحقيق التوازن في الاسواق العالمية بعد انخفاض الطلب خلال جائحة كوفيد -19.

