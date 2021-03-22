البنك المركزي يُضيف خاصية جديدة للأوراق النقدية العراقية

المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي قال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "البنك أضاف خاصية حماية الاوراق النقدية من البكتريا والفيروسات ومن ضمنها سلالة فايروس كورونا والتي سيتم طرحها قريبًا إلى التداول".



واضاف البيان انه "سيتم إضافة المبيد البيولوجي الذي طورته الشركات العالمية المتخصصة بطباعة الاوراق النقدية بالتنسيق مع الجهات المختصة".

