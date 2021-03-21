دولة القانون يحذر من فقدان ثقة المواطن بالكتل السياسية: كفى دعايات انتخابية

وقالت التميمي خلال حديثها لنشرة أخبار السومرية، إن "الموازنة اخذت اشهر من النقاش دون الوصول الى حل نهائي بشأن حصة الاقليم وسعر صرف الدولار".

وأضافت، أن "قانون الاقتراض السابق عانا من نفس الامور التي تمر بها الموازنة والمواطن المتضرر الوحيد م تاخير إقرار الموازنة".



وأكدت التميمي، أن "الكتل السياسية ستفقد ثقة المواطنين حال ما راعت مصلحتهم، والكف عن الدعايات الانتخابية".