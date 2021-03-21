انت الان تتابع خبر دولة القانون يحذر من فقدان ثقة المواطن بالكتل السياسية: كفى دعايات انتخابية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حذرت النائب عن كتلة دولة القانون النيابية، ليلى التميمي، اليوم الأحد، من فقدان ثقة المواطنين بالكتل السياسية.
وقالت التميمي خلال حديثها لنشرة أخبار السومرية، إن "الموازنة اخذت اشهر من النقاش دون الوصول الى حل نهائي بشأن حصة الاقليم وسعر صرف الدولار".
وأضافت، أن "قانون الاقتراض السابق عانا من نفس الامور التي تمر بها الموازنة والمواطن المتضرر الوحيد م تاخير إقرار الموازنة".
وأكدت التميمي، أن "الكتل السياسية ستفقد ثقة المواطنين حال ما راعت مصلحتهم، والكف عن الدعايات الانتخابية".
وأضافت، أن "قانون الاقتراض السابق عانا من نفس الامور التي تمر بها الموازنة والمواطن المتضرر الوحيد م تاخير إقرار الموازنة".
وأكدت التميمي، أن "الكتل السياسية ستفقد ثقة المواطنين حال ما راعت مصلحتهم، والكف عن الدعايات الانتخابية".