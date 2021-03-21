احتفالات نوروز وجديد موازنة 2021.. في نشرة السومرية بعد قليل

= الكشف عن مقترح جديد بشأن حصة الإقليم في الموازنة، والبنك المركزي يتمسك بالحفاظ على سعر الدولار الحالي.

= في قائمة تخلو من البلدان العربية.. بغداد تعفي مواطني سبع وثلاثين دولة من تأشيرة الدخول.. والهدف تنشيط الاستثمار.



= اهالي نينوى يستذكرون حادثة العبارة.. ومطالبات بتعويض ذوي الضحايا وتثبيت حقوقهم في موازنة العام الحالي.