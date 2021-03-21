اخبار العالم / اخبار العراق

احتفالات نوروز وجديد موازنة 2021.. في نشرة السومرية بعد قليل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر احتفالات نوروز وجديد موازنة 2021.. في نشرة السومرية بعد قليل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = احتفالات نوروز تكسر قيود في كردستان، والكاظمي يدعو إلى تعزيز أواصر المحبة والتآخي بين العراقيين.
= الكشف عن مقترح جديد بشأن حصة الإقليم في الموازنة، والبنك المركزي يتمسك بالحفاظ على سعر الدولار الحالي.

= في قائمة تخلو من البلدان العربية.. بغداد تعفي مواطني سبع وثلاثين دولة من تأشيرة الدخول.. والهدف تنشيط الاستثمار.


= اهالي نينوى يستذكرون حادثة العبارة.. ومطالبات بتعويض ذوي الضحايا وتثبيت حقوقهم في موازنة العام الحالي.
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا