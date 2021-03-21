انت الان تتابع خبر احتفالات نوروز وموازنة 2021.. في نشرة السومرية بعد قليل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = احتفالات نوروز تكسر قيود كورونا في كردستان، والكاظمي يدعو إلى تعزيز أواصر المحبة والتآخي بين العراقيين.
= الكشف عن مقترح جديد بشأن حصة الإقليم في الموازنة، والبنك المركزي يتمسك بالحفاظ على سعر الدولار الحالي.
= في قائمة تخلو من البلدان العربية.. بغداد تعفي مواطني سبع وثلاثين دولة من تأشيرة الدخول.. والهدف تنشيط الاستثمار.
= في قائمة تخلو من البلدان العربية.. بغداد تعفي مواطني سبع وثلاثين دولة من تأشيرة الدخول.. والهدف تنشيط الاستثمار.
= اهالي نينوى يستذكرون حادثة العبارة.. ومطالبات بتعويض ذوي الضحايا وتثبيت حقوقهم في موازنة العام الحالي.