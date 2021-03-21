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احتفالات نوروز وموازنة 2021.. في نشرة السومرية بعد قليل

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بغداد - ياسين صفوان - = احتفالات نوروز تكسر قيود في كردستان، والكاظمي يدعو إلى تعزيز أواصر المحبة والتآخي بين العراقيين.
= الكشف عن مقترح جديد بشأن حصة الإقليم في الموازنة، والبنك المركزي يتمسك بالحفاظ على سعر الدولار الحالي.

= في قائمة تخلو من البلدان العربية.. بغداد تعفي مواطني سبع وثلاثين دولة من تأشيرة الدخول.. والهدف تنشيط الاستثمار.

= اهالي نينوى يستذكرون حادثة العبارة.. ومطالبات بتعويض ذوي الضحايا وتثبيت حقوقهم في موازنة العام الحالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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