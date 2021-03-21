الأعرجي للسفير الكوري: نرحب بجهود إعادة أعمار المدن المحررة

وقال مكتب الاعرجي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "استقبل اليوم، سفير كوريا الجنوبية في بغداد، جانغ كيونغ-ووك، لبحث تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، ودعم كوريا الجنوبية وتعاونها في مجال إعمار مدينة سنجار".وأكد الأعرجي للسفير الكوري، أن "العراق يرحب بكلّ جهد دولي لإعادة إعمار المدن المحررة، مشيرا إلى أن العراق يشهد استقرارا أمنيا مشجعا لدخول الشركات الاستثمارية العالمية ، مبينا أن الحكومة العراقية على استعداد للتنسيق مع الدول الصديقة العاملة في العراق، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة للشركات العاملة في البلاد".

من جانبه أكد السفير الكوري أن بلاده على استعداد دائم لتقديم الدعم والمساعدة للعراق، وفي جميع المجالات.

