انت الان تتابع خبر سائرون تكشف حقيقة ما جرى امس وموقفها من تخفيض سعر الصرف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

اوضح رئيس كتلة سائرون في بغداد النائب صباح العكيلي، اليوم الاحد، موقف سائرون من قضية تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار، منتقدا مواقف البعض من السياسيين ووسائل الاعلام ممن حاولوا تزييف الحقائق بعيدا عن الشفافية والمصداقية.

