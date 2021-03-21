انت الان تتابع خبر لجنة الزراعة: عدم منح اجازات الاستيراد لكافة انواع الاسماك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان ان اللجنة والوزارة داعمتان لقطاع ومربي الاسماك للارتقاء بالمنتج المحلي الذي حقق خلال الفترة الماضية انجازات كبيرة من خلال دعم وحماية المنتج الوطني بعد خطط منع الاستيراد، ودعم القطاع الزراعي والتي تحققت بعد الجهود المتواصلة في متابعة هذا الملف المهم لدعم الاقتصاد الوطني.واضاف الشمري انه : تم الاتفاق مع الوزارة على عدم منح اجازات الاستيراد لكافة انواع الاسماك نظرا لوجود الاكتفاء الذاتي منها ومن اجل حماية المنتج المحلي ودعم المربين.

وشدد على ان قطاع الاسماك مهم وحيوي للبلد لتوفير الامن الغذائي للمواطن فضلا عن امكانية اقامة مشاريع متطورة للمربين والاستفادة من الكفاءات العلمية التي من شأنها تطوير الثروة السمكية وزيادة الانتاجية.

