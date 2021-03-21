ماهي شروط الحوثيين من اجل ايقاف استهداف السعودية

ودعا الحوثي في تغريدة على حسابه بتويتر كل دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه إلى وقف لإطلاق النار الشامل في عموم الجمهورية اليمنية و الحدود وفك الحصار.

وتابع محمد الحوثي في تغريدته على أن تكون أول خطوات فك الحصار إدخال جميع السفن المحتجزة خلال الثمانية والأربعين ساعة القادمة إذا لديهم جدية في السلام وإيقاف المأساة الإنسانية”.

