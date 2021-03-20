انت الان تتابع خبر الكاظمي بعيد نورور: نتطلع إلى تجاوز التحديات الاقتصادية والصحية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، تطلعه إلى تجاوز التحديات الاقتصادية والصحية في البلاد.
وقال الكاظمي في تغريدة في "تويتر"، "نهنئ شعبنا الكردي والعراقيين جميعا وكل المحتفلين بأعياد نوروزوبهذه المناسبة السعيدة نؤكد على التمسك بوحدة بلدنا ومكتسباتنا الديمقراطية".
وأضاف "نتطلع الى تجاوز التحديات الاقتصادية والصحية، وان يكون تآخي الشعب العراقي بكل اطيافه، عنوانا لمستقبل افضل".