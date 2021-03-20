الكاظمي بعيد نورور: نتطلع إلى تجاوز التحديات الاقتصادية والصحية

وقال الكاظمي في تغريدة في "تويتر"، "نهنئ شعبنا الكردي والعراقيين جميعا وكل المحتفلين بأعياد نوروز‏وبهذه المناسبة السعيدة نؤكد على التمسك بوحدة بلدنا ومكتسباتنا الديمقراطية".

وأضاف "نتطلع الى تجاوز التحديات الاقتصادية والصحية، وان يكون تآخي الشعب العراقي بكل اطيافه، عنوانا لمستقبل افضل".