انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. تأجيل جلسة الموازنة وآخر مستجدات كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = انهيار مفاجئ لمفاوضات الوفد الكردي مع بغداد بشأن الموازنة،، والبرلمان يؤجل جلسة التصويت الى السبت المقبل.
= بارزاني يعد حل الخلافات مع بغداد مفتاحا لأمان واستقرار العراق، ويدعو الاحزاب الكردية لاجتماع مشترك.
= بعد الاعتقال الغامض.. القضاء الاعلى يتهم الصميدعي بالتهجم على مؤسسات رسمية.. ويؤكد عرضه امام المحكمة بعد عطلة الاحد.
= الصحة تحذر من خطورة استمرار التدهور بالموقف الوبائي، وترفض الاستهانة بتطبيق حظر التجوال.
= بعد الاعتقال الغامض.. القضاء الاعلى يتهم الصميدعي بالتهجم على مؤسسات رسمية.. ويؤكد عرضه امام المحكمة بعد عطلة الاحد.
= الصحة تحذر من خطورة استمرار التدهور بالموقف الوبائي، وترفض الاستهانة بتطبيق حظر التجوال.