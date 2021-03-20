تابعوا في نشرة السومرية.. تأجيل جلسة الموازنة وآخر مستجدات كورونا

= بارزاني يعد حل الخلافات مع بغداد مفتاحا لأمان واستقرار العراق، ويدعو الاحزاب الكردية لاجتماع مشترك.

= بعد الاعتقال الغامض.. القضاء الاعلى يتهم الصميدعي بالتهجم على مؤسسات رسمية.. ويؤكد عرضه امام المحكمة بعد عطلة الاحد.



= الصحة تحذر من خطورة استمرار التدهور بالموقف الوبائي، وترفض الاستهانة بتطبيق حظر التجوال.