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تابعوا في نشرة السومرية.. تأجيل جلسة الموازنة وآخر مستجدات كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - = انهيار مفاجئ لمفاوضات الوفد الكردي مع بغداد بشأن الموازنة،، والبرلمان يؤجل جلسة التصويت الى السبت المقبل.
= بارزاني يعد حل الخلافات مع بغداد مفتاحا لأمان واستقرار العراق، ويدعو الاحزاب الكردية لاجتماع مشترك.

= بعد الاعتقال الغامض.. القضاء الاعلى يتهم الصميدعي بالتهجم على مؤسسات رسمية.. ويؤكد عرضه امام المحكمة بعد عطلة الاحد.


= الصحة تحذر من خطورة استمرار التدهور بالموقف الوبائي، وترفض الاستهانة بتطبيق حظر التجوال.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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