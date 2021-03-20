البرلمان يقرر تأجيل التصويت على الموازنة الى السبت المقبل

وقال البرلمان في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة ولمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق".

وأضاف "تقرر تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة الى يوم السبت الموافق ٢٧ اذار ٢٠٢١ الساعة الواحدة ظهراً".

