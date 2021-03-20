القضاء يصدر توضيحاً بشأن توقيف 'إبراهيم الصميدعي'

بغداد - ياسين صفوان - أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، توضيحاً بشأن توقيف المحلل السياسي "إبراهيم الصميدعي".

وقال المجلس في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "توقيف الصميدعي جاء على خلفية صدور مذكرة قبض بحقه وفق المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات على اثر تهجمه على مؤسسات رسمية ووصفها بصفات وعبارات سيئة (لا يليق ذكرها) تخرج عن حدود حرية التعبير عن الراي المكفول دستوريا وذلك لقاء مبالغ مالية تدفع له".



واضاف البيان "بانه سوف يعرض على المحكمة المختصة بعد انتهاء العطلة الرسمية للتحقيق معه وتقرير مصيره على ضوء ذلك بأجراءات اصولية وقانونية".

