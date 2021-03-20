انت الان تتابع خبر ضبط حاويتين 'دراجات نارية' مخالفة في أم قصر الشمالي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، ضبط حاويتين محملة دراجات نارية مخالفة للضوابط في كمرك أم قصر الشمالي.
وقالت الهيئة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "موظفيها في مركز جمرك ام قصر الشمالي تمكنوا من ضبط حاويتين مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة".
واوضحت، انه "تم ضبط حاويتين حجم (٤٠) قدم تحتوي على دراجات نارية مستعملة"، مشيرة إلى أن "عملية الضبط تمت بمساندة شرطة الجمارك و الجهات الساندة في الميناء".