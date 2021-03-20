ضبط حاويتين 'دراجات نارية' مخالفة في أم قصر الشمالي

وقالت الهيئة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "موظفيها في مركز جمرك ام قصر الشمالي تمكنوا من ضبط حاويتين مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة".

واوضحت، انه "تم ضبط حاويتين حجم (٤٠) قدم تحتوي على دراجات نارية مستعملة"، مشيرة إلى أن "عملية الضبط تمت بمساندة شرطة الجمارك و الجهات الساندة في الميناء".