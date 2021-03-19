انت الان تتابع خبر نائب: الحوارات ما زالت مستمرة بشأن الموازنة وثلاث سيناريوهات مطروحة بشأنها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

اكد النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر، اليوم الجمعة، ان الاجتماعات ما زالت مستمرة حيث ان اجتماعا منعقدا الان بين رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل لحسم النقاط الخلافية المتبقية، مشيرا الى ان الصورة ما زالت ضبابية وجميع الخيارات مطروحة بشان حسم الموازنة اليوم او تأجيلها او حسم البعض من موادها.

