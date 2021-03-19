انت الان تتابع خبر بالفيديو: أكثر من 300 طفل و550 امرأة من عوائل داعش في السجون العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - غالبية الدول ترفض استلام رعاياها المنتمين للتنظيم في العراق، ومن بينها استراليا والمانيا وفرنسا وغيرها من الدول الاخرى .. مما جعل العراق هو المسؤول عن هؤلاء الاطفال ..

دولتان وحيدتان فقط وافقتا على عودة عدد من اطفال رعاياها وهما تركيا واذربيجان، إذ استقبلت انقرة قبل أشهر قليلة مجموعة اطفال من اباء اتراك، فيما تسلمت حكومة باكو قبل أشهر مئتين واثني عشر طفلًا من اباء دواعش يحملون الجنسية الأذرية كانوا مُودعين مع أمهاتهم المحكومات بالسجن من قبل القضاء العراقي لانتمائهنّ إلى التنظيم الارهابي .



وتكشف مفوضية حقوق الانسان عن وجود أكثر من ثلاثمئة طفل وخمسمئة وخمسين امرأة من جنسيات أجنبية في السجون منذ تحرير المدن العراقية من البراثن الارهابية. وترفض حكومة بغداد منح هؤلاء الأطفال الجنسية كون القانون يمنع ذلك، وهي ملزمة بإبقائهم في السجون وتوفير الطعام والشراب لهم إلى حين الاتفاق على إعادة الأجانب إلى دولهم .

وفي هذه الاثناء يتولى القضاء العراقي محاكمة عناصر التنظيم المحليين والأجانب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، التي تنص على "الحكم بإعدام كل من ارتكب جريمة بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الإرهابية."

