نجوم برشلونة يوجهون طلبًا إلى لابورتا بشأن كومان

وزعمت بعض التقارير أن لابورتا ينوي الإطاحة بكومان عقب نهاية الموسم، قبل أن تنفي مصادر قريبة من رئيس النادي، هذه الأنباء.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن اللاعبين الكبار في غرفة ملابس برشلونة طلبوا من لابورتا، استمرار كومان مع الفريق لموسم آخر.



وأشارت إلى أن كومان كسب غرفة ملابس برشلونة تدريجيًا حتى وصل للفترة الحالية التي جعلت اللاعبين يتحركون للدفاع عنه.

وأوضحت أن مواقف كومان أثبتت أنه دائمًا ما يقف إلى جانب اللاعبين، خاصة في أسوأ اللحظات.

وقالت الصحيفة إن أومتيتي قدم أداء سيئًا أمام غرناطة وإشبيلية بكأس الملك، وتعرض للكثير من الانتقادات، لكن كومان عقب ذلك منحه فرصة جديدة خلال 4 مباريات بإجمالي 189 دقيقة.

وذكرت أن كومان لا يريد أن يُشعر أي لاعب بالتجاهل أو التقليل من شأنه، وخير دليل، أنه طلب من ريكي بويج الرحيل في الصيف، ثم منحه الفرصة للمشاركة في 19 مباراة بإجمالي 489 دقيقة.

