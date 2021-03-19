حقيقة التجهيز للتطبيع مع سوريا

وقال نتنياهو خلال مقابلة مع "I24 NEWS" أمس الخميس: "هناك 4 اتفاقيات سلام قادمة"، مشيرا إلى انه "لدينا الآن 6 اتفاقيات مع دول عربية وفي انتظارنا 4 دول إضافية"، موضحا أن "سوريا لن تكون من بين هذه الدول".وأكد على أنه كان من المفروض أن يزور الإمارات قبل أيام، ولم يتم ذلك بسبب خلاف مع الأردن"، مشيرا إلى أنه "قبل سنوات لم يكن يتخيل أن بالإمكان زيارة الامارات والمغرب والسودان والبحرين، مضيفا: "اليوم هذا ممكن بسبب الثورة التي جلبها السلام مقابل السلام، وليس السلام مقابل إخلاء مئات الآلاف من الإسرائيليين، هذا ليس سلاما".

يذكر أن وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، كان قد قال في وقت سابق إن الدول الأربع التي من المرجح أن توقع اتفاقيات سلام مع إسرائيل، هي السعودية وسلطنة عمان وقطر والنيجر.

