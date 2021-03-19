انخفاض اسعار النفط لليوم السادس تواليا

وسجلت اسعار خام برنت هبوطا بنسبة 0.16 بالمئة إلى 63.18 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.07 بالمئة إلى 59.96 دولار للبرميل.

وحفزت موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد -19) على وجه الخصوص في جميع أنحاء أوروبا عمليات إغلاق جديدة وقلصت الآمال في حدوث انتعاش وشيك في الطلب على الوقود.

