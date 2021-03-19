انت الان تتابع خبر مؤسسة السجناء تكشف تفاصيل جديدة بشأن رواتب محتجزي رفحاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكدت مؤسسة السجناء السياسيين، اليوم الجمعة، أن رواتب محتجزي رفحاء ستعاد لهم وبأثر رجعي، مبينة أن البرلمان لم يصوت على قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتقليص رواتبهم وحصرها لرب الاسرة فقط.